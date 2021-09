»Lani so podjetja lahko zakasnila z oddajo zaključnih računov za predlansko leto in zato podatki, po katerih bi lahko naredili kakovosten izbor najhitreje rastočih podjetij, niso bili na razpolago pravočasno, da bi začeli aktivnosti za regijske izbore,« pojasnjuje predsednik sveta Gazela Bogomir Strašek. »Predvsem pa sta izbor otežili zapiranje regij, občin in omejevanje množičnih shodov. Nismo želeli eksperimentirati samo zato, da bi razglasili gazele, čeprav bi zelo radi, saj smo jubilejno leto nameravali posebej proslaviti. To, kar smo lani zamudili, bomo s proslavitvijo dvajsete obletnice projekta nadomestili letos.«

Spodbuda za dosežene rezultate v živo

»Izbor tudi letos poteka pod vplivom zaščitnih ukrepov, vendar upamo, da ga bomo jeseni lahko zaključili tako kot v predkoronskih letih in imeli slavnostno zaključno prireditev,« nadaljuje Bogomir Strašek. »Mislim, da je zelo pomembno, da izbrana podjetja občinstvo nagradi z aplavzom in tako izbranim da spodbudo za dosežene rezultate.« »Zaradi vstopa covida-19 v naše življenje dvajsetletnice projekta Gazela, tega izjemnega jubileja, nismo mogli proslaviti in zaznamovati na način, kot smo si želeli, in predvsem, kot bi si projekt zaslužil,« dodaja Miha Vrbinc, predsednik organizacijskega odbora Gazele. Trdno verjamemo, da nam bo letos situacija dovolila izvesti vseh šest regijskih izborov ter zaključno podelitev slovenske gazele v Cankarjevem domu, in sicer v celoti in na način, kot smo si ga zamislili.«

Letošnji izbor najboljših najhitreje rastočih podjetij iz šestih regij je že znan. Za naziv savinjsko-zasavske gazele, ki bo potekal 8. septembra v kulturnem centru Delavski dom v Zagorju ob Savi, se potegujejo Chipolo, Hermi in Pišek – Vitli Krpan. 16. septembra bomo v Domu gospodarstva Ljubljana izmed podjetij EKWB, Biosistemika in Equa razglasili osrednjeslovensko gazelo. Naziv dravsko-pomurske gazele bo pripadel enemu izmed podjetij MG Rohr, Antela in Impedanca. Dogodek bo potekal 23. septembra v dvorcu Bukovje v Dravogradu. 29. septembra bomo v hotelu Šport na Otočcu razglasili dolenjsko-posavsko gazelo. Za naziv se potegujejo REM, TEM Čatež in Solis Straža. 7. oktobra bo sledila gorenjska gazela v Šolskem centru Škofja Loka. Nominirani so Mizarstvo Jezeršek, Protim Ržišnik-Perc in Marmor Hotavlje. Gazelo primorsko-notranjske regije bomo razglasili 14. oktobra na Primorski gospodarski zbornici v Kopru izmed podjetij Žerjavi Klančar, Ensol 360 in Metalimpex. Zaključni dogodek izbora bo razglasitev zlate, srebrne in bronaste gazele 26. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani.