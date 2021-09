Gajser je v prvi vožnji zasedel šesto mesto, na drugi progi pa je bil najhitrejši. V skupnem seštevku ima 310 točk oziroma trinajst več Prada. Na tretjem mestu je Francoz Romain Febvre (293 točk), na četrtem pa je Italijan Antonio Cairoli s 284 točkami, Herlings ima po današnji zmagi 274 točk.

V elitnem razredu MXGP je Tim Gajser v kvalifikacijah dosegel sedmi čas. Na prvo merilno mesto je po startu prve vožnje pripeljal na osmem mestu, a se je do konca prvega kroga povzpel na peto pozicijo. Na zahtevni progi sta ga nato prehitela najprej Paul Jonass, potem pa še Antonio Cairoli in zdrsnil je na sedmo mesto. Podlaga, na kateri prevladuje zmes gline pomešane z zemljo mu ni ustrezala in vidno je bilo, da se ne progi ne znajde tako, kot bi si želel. V cilj je vseeno prišel na šestem mestu.

Drugo vožnjo je slovenski motokros šampion začel odločno. Na prvem merjenju časa je bil tretji. V četrtem krogu se je prebil na drugo mesto, nato pa zbrano vozil za Jorgejem Pradom. Španca je pritisnil ob zid in ga na začetku desetega kroga prehitel ter se nato suvereno odpeljal do zmage.