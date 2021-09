Danes zvečer po lokalnem času se je končal festival športa; skupaj z olimpijskimi igrami je bila Japonska mesec in pol v središču svetovnega športnega dogajanja.

Na olimpijskem stadionu v Tokiu je danes tudi ugasnil paraolimpijski ogenj. Spet ga bodo prižgali pred naslednjimi igrami, ki jih bo zaradi prestavljenih tokijskih že čez tri leta namesto čez štiri gostil Pariz.

Zaključna slovesnost je bila, kolikor je bilo mogoče zaradi strogih koronskih ukrepov v Tokiu, sproščena in barvita. Številni športniki so sicer že pred koncem zapustili paraolimpijsko vas, saj zaradi letošnjih pravil ne smejo ostati do konca, potem ko končajo tekmovanja.

V slovenski ekipi v Tokiu je od športnikov le še Tim Žnidaršič Svenšek. Mladi plavalec, ki je letos prvič nastopil na tako velikem tekmovanju, je bil tako tudi slovenski zastavonoša.

Predstavniki sodelujočih držav so sicer tokrat, za razliko od slavnostnega odprtja, ki je bilo pri predstavitvi ekip bolj formalno, na stadion prišli skupaj in se v zelo sproščenem vzdušju pridružili ostalim udeležencem na osrednjem delu stadiona.

Parsons: »Te igre niso bile le zgodovinske, bile so fantastične« »Ne morem verjeti, da smo po osmih letih pri koncu tokijske zgodbe. Hvala, Tokio. Kakšne igre, kakšen duh. Uspelo nam je, te igre niso bile le zgodovinske, bile so fantastične. Športniki so dosegali zmage in razširjali obzorja. Na Japonskem pa ste nas toplo sprejeli. Te igre so mnogim izpolnile sanje,« je ob koncu dejal predsednik Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC) Andrew Parsons. »Naša velika zgodba se končuje, verjamem, da je bil paraolimpijski duh prisoten pri vseh. Pred osmimi leti smo obljubili, da bo vsak športnik občutil naše gostoljubje, prepričana sem, da smo to izpolnili. Vam športnikom pa hvala, vaša vztrajnost in moč sta nam pokazali pot,« pa je igre sklenila predsednica organizacijskega odbora Seiko Hashimoto. Ob koncu iger so predstavili še nove člane sveta športnikov pri krovni mednarodni organizaciji, prireditelji pa so se še posebej zahvalili prostovoljcem, ki so med igrami pomagali športnikom in drugim udeležencem. Na slovesnosti so tudi izročili zastavo IPC naslednjim gostiteljem Francozom, guvernerka Tokia Yuriko Koike jo je predala županji Pariza Anne Hidalgo; ob koncu prireditve, na kateri ni manjkalo umetniških, glasbenih in plesnih vložkov, pa so ugasnili paraolimpijski ogenj in tako simbolično končali 12-dnevno športno dogajanje v japonski prestolnici.