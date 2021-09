Talibani si po njegovih besedah želijo od Nemčije, pa tudi drugih držav, finančne podpore, humanitarne pomoči in sodelovanja v zdravstvu, kmetijstvu in izobraževanju.

Mudžahid je povedal, da so bili Nemci v preteklosti vedno dobrodošli v Afganistanu. »Na žalost so se potem pridružili Američanom. A to jim je zdaj oproščeno,« je dejal.