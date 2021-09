Patzaichin se je izkazal tudi kot trener. Svojo pot je leta 1985 začel pri Dinamu Bukarešta, med leti 1993 in 2009 pa je vodil olimpijsko ekipo. Njegovi varovanci so na olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih osvojili kar 150 kolajn.

Ob športu je bil v Romuniji znan tudi kot ekolog. Boril se je predvsem za ohranitev delte Donave ter spodbujal ekološki turizem v tem varovanem območju, iz katerega je izhajal. Rodil se je novembra 1949 v vasi Mila v delti Donave in bil pripadnik tamkaj zelo razširjene ruske manjšine.