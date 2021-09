V ponedeljek se začenjata dve vojaški vaji, Rock Kleščman in Zvezda Triglava. Vojaške aktivnosti bodo potekale v dnevnem in nočnem času. Na ministrstvu zagotavljajo, da bodo spoštovali dogovore z lokalnimi skupnostmi in da bodo aktivnosti potekale tako, da bodo čim manj moteče za civilno okolje. Premiki vojaških vozil ne bodo motili pretočnosti prometa, udeleženci pa bodo upoštevali predpisane ukrepe za ohranjanje zdravja. Z mednarodnimi vajami SV vzdržuje pripravljenost za delovanje in krepi obrambno moč države, skupna usposabljanja zaveznic pa povečujejo njihovo povezljivost, so zapisali v sporočilu za javnost.

Na mednarodni vojaški vaji Rock Kleščman bo do 950 pripadnic in pripadnikov slovenske in ameriške vojske urilo bojne postopke pehote ob letalski in minometni podpori.

Prvi teden sodelovanje tudi ameriških letal

Aktivnosti pehote bodo z letališča v Cerkljah ob Krki podpirala letala in helikopterji SV, v prvem tednu vaje pa tudi ameriška letala C-130 za izvedbo padalskih skokov ter F-16 za skupno usposabljanje s posadkami letal PC-9M Hudournik in kontrolorji združenega ognja. Piloti 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske in 31. lovskega polka iz Aviana bodo v sodelovanju s 16. centrom za nadzor in kontrolo zračnega prostora urili postopke varovanja in zaščite slovenskega zračnega prostora, so napovedali na ministrstvu.

V sredo se bo po padalskih skokih v treh naletih letal med 12.30 in 19. uro urjenje na letališču v Cerkljah ob Krki nadaljevalo s taktičnim usposabljanjem z uporabo manevrskega streliva. Udeleženci vaje se bodo v četrtek premaknili na vadišče Poček pri Postojni, kjer se bo urjenje nadaljevalo vse do petka, 17. septembra.

Zaradi varnosti bodo v času padalskih skokov v sredo med 12. in 19. uro izklopili električne vode v vaseh v bližini letališča Gorenje Skopice in Dolenje Skopice. Dobava električne energije se bo v sodelovanju z Elektrom Celje nadomestila z vojaškimi agregati. Kot opozarjajo v SV, bodo v tem času možne krajše, do 30-minutne motnje v dobavi elektrike v času priklopa in odklopa agregatov.

V prihajajočem prvem tednu usposabljanja bodo letalske zmogljivosti z letališča v Cerkljah ob Krki izvajale lastno usposabljanje in podpirale vajo Rock Kleščman 2021 v določenih časovnih intervalih, in sicer med ponedeljkom in petkom tako v dopoldanskih kot popoldanskih urah.