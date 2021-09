Tovariško druženje peščice deklet, ki so del svoje mladosti preživele kot »brezimne« številke v taborišču Ravensbrück in Auschwitz, je z leti preraslo v protivojno manifestacijo številnih žrtev vojnega nasilja. Letošnjo slovesnost bodo organizatorji - ZZB NOB Slovenije, Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja in Taboriščni odbor Ravensbrück - posvetili dvema jubilejema, 60-letnici srečanj bivših internirank in 30-letnici samostojne Slovenije.

Temeljno sporočilo slovesnosti, ki bo potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike, bo, da so tudi vse žrtve vojnega nasilja druge svetovne vojne dodale svoj pomemben kamenček v mozaik države, da bi ji danes lahko s ponosom rekli domovina. Slovesnost bo zato temeljila na vlogi, ki so ga vsi, ki so se pridružili uporniškemu gibanju, imeli za ohranjanje slovenskega jezika in kulture.

Naslov tokratne prireditev je Podobe Portoroža, saj se bodo na kratko spominjali preteklih druženj in povzeli nekaj sporočil slavnostnih govornikov in ostalih gostov.

V Portorožu se na vsakoletnem srečanju bivših internirank spominjajo 63.000 ljudi, ki so bili iz Slovenije izseljeni v različna koncentracijska in delovna taborišča, med njimi 12.100 slovenskih domoljubov, katerih življenja so ugasnila v krematorijih.