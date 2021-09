»Velika čast je priti na prestol Svetega Petra Cetinjskega in mnogih svetnikov na njem do danes, tudi velikega očeta metropolita Amfilohija,« je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug dejal patriarh, ki je bil na ta položaj imenovan februarja letos.

Povedal je, da v samostan v Cetinju, kjer je potekalo današnje ustoličenje novega črnogorskega metropolita Joanikija, niso prišli, »da bi kaj ovirali ali grozili ali, Bog ne daj, celo ukradli, ampak da bi opravili sveto dejanje ustoličenja izbranega metropolita«.

»Mir je tukaj potreben bolj kot karkoli drugega. Vi ste tukaj, da ne sprašujete, kdo je kdo in kateremu narodu pripada. Vi ste tukaj, da gladite ostrine in postavljate mostove,« je še povedal Porfirije.

Joanikije je izrazil upanje, da se bo razkol v narodu čim bolj zmanjšal, in dodal, da imajo oblasti svoje skušnjave, tako kot Cerkev, a sta po njegovih besedah prevladala razum in občutek poštenosti.

Po njegovih besedah ni lepo, da Črna gora in Cetinje v tem trenutku sporočata, da nekdo ni dobrodošel, niti gostje iz tujine. To je obremenilo tudi črnogorsko vlado, je dejal metropolit in pozdravil prisotnega premiera Zdravka Krivokapića, zatem je sledil aplavz, še poroča Tanjug.

Novoimenovani metropolit Joanikije je sporočil, da sovraštvo ni pravi odgovor. »Vemo, da so te delitve v Črni gori umetno povzročene in da so bremenile vse vernike in vso državo pred ustoličenjem,« je dejal.

Jutranji izgredi med protestniki in policijo

V središču Cetinja je zgodaj zjutraj prišlo do izgredov med protestniki in policijo. Protestniki, ki so zahtevali, da slovesnost ustoličenja poteka izven samostana, so obmetavali policijo s kamenjem, steklenicami in petardami, policija je uporabila solzivec in šok granate.

Po najnovejših podatkih časnika Vijesti je policija prijela 14 protestnikov. Dva sta bila aretirana, v izgredih pa je bilo poškodovanih več protestnikov in sedem policistov. Razmere v Cetinju so se po navedbah tega časnika pred poldnevom umirile, lokali so odprli vrata.

Novi črnogorski metropolit Joanikije je na položaju nasledil metropolita Amfilohijo, ki je oktobra lani umrl za posledicami covida-19.