Policiji je kasneje po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug uspelo, da je z izjemo ene barikade prebila vse barikade proti Cetinju.

Slovesnost v cetinjskem samostanu naj bi se začela ob 8. uri. Po navedbah Tanjuga se je slovesnost v samostanu že začela. Srbski patriarh Porfirije je sicer že v soboto zvečer poudaril, da se srbska pravoslavna cerkev ne bo odpovedala današnjemu ustoličenju črnogorskega metropolita.

Protestniki, ki zahtevajo, da slovesnost ustoličenja poteka izven samostana, so se v središču mesta Cetinje zbrali že okoli pete ure zjutraj. Posredovala je policija in ločila protestnike v več skupin. Po poročanju črnogorske televizije je policija, da bi razgnala demonstrante, uporabila solzivec in šok granate. Protestniki so pred tem policijo obmetavali s kamenjem, steklenicami in petardami.

Podpredsednik črnogorske vlade Dritan Abazović je podgoriškim Vijestim potrdil, da je med izgredi policija prijela svetovalca črnogorskega predsednika Mila Đukanovića Veselina Veljovića, ki naj bi davi začel napad na policijo med protesti proti ustoličenju črnogorskega metropolita.

Na izgrede se je danes že odzval črnogorski premier Zdravko Krivokapić, ki je napade na policijo označil za napad na državo in dodal, da za nasiljem stoji črnogorska Demokratska stranka socialistov (DPS), katere predsednik je Đukanović.

»Vse, kar se je na Cetinju dogajalo včeraj in danes, je poskus terorističnih akcij. Popolnoma jasno je, da so naročniki in organizatorji najvišje vodstvom DPS v sodelovanju z organiziranimi kriminalnimi skupinami, ki jim bo država stopila na pot,« je na twitterju napisal Krivokapić.

Črna gora je ponovno samostojna država od leta 2006. Približno 30 odstotkov prebivalcev je Srbov. Zagovorniki neodvisne Črne gore v ustoličenju novega metropolita v Cetinju vidijo izkaz moči prosrbskega tabora. Srbski patriarh Porfirije je v soboto zvečer pred več tisoč verniki vodil mašo v Podgorici. Dogodek je minil mirno in brez izgredov.