Mercury se je rodil leta 1946 kot Farrokh Bulsara na Zanzibarju v družini, ki je pripadala indijski skupnosti Parsov. Leta 1964 se je preselil v Veliko Britanijo, kjer je obiskoval šolo za umetnost ter spoznal glasbene somišljenike Briana Maya, Rogerja Taylorja in Johna Deacona, s katerimi se je združil v eno najbolj prepoznavnih rock skupin 70. let, si spremenil ime in postal njihov frontman.

V spominu oboževalcev po vsem svetu še danes ostaja po karizmatičnih nastopih, prepoznavnem glasu in ponarodelih uspešnicah skupine, kot so We Are the Champions, Another One Bites the Dust, I Want To Break Free in Bohemian Rhapsody. Prepoznaven je tudi po skladbi Barcelona, ki jo je leta 1988 posnel v duetu s špansko operno divo Montserrat Caballe.

Napisal jo je za olimpijske igre leta 1992, vendar izvedbe ni dočakal, saj ga je leto pred tem dočakala smrt. Mercury, ki je imel aids, je 24. novembra leta 1991 pri 45 letih umrl na svojem londonskem domu za posledicami pljučnice. Da je okužen z virusom hiv, je izvedel že nekaj let pred smrtjo, a je napredovanje bolezni ohranjal v zavetju zasebnosti. Konec leta bo tako minilo tudi 30 let od njegove smrti.