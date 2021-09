V Slovenijo prišla skupina afganistanskih sodelavcev EU

V Slovenijo je prišla skupina petih afganistanskih državljanov, ki so sodelovali z delegacijo Evropske unije v Afganistanu, so za STA potrdili na zunanjem ministrstvu. Z njimi so prišli tudi njihovi družinski člani. Skupaj je tako v Slovenijo prišlo 19 Afganistancev, ki so se iz države umaknili po talibanskem prevzemu oblasti.