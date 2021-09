Kot so sporočili iz kabineta varuha človekovih pravic, je Svetina ocenil, da ima »vsakdo pravico do protestiranja«. »Vendar naj bo protestiranje mirno in naj ne prekomerno posega v integriteto in pravice drugih,« je pozval.

Skupina protestnikov, ki nasprotuje trenutnim ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa, je v petek zvečer vdrla v prostore RTV Slovenije, pri čemer jim je uspelo vdreti v studio informativnega programa. Po informacijah STA naj bi šlo za gibanje Osveščeni prebivalci Slovenije pod vodstvom Ladislava Trohe, ki pred stavbo RTV tedensko protestira od spomladi. Na kraju dogodka je posredovala policija.