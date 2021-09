Po podatkih covidnega sledilnika bolnišnično zdravljenje potrebuje devet covidnih bolnikov več kot dan prej, intenzivno zdravljenje pa en bolnik več.

Odstotek pozitivnih testov je bil v petek za 1,4 odstotne točke višji kot dan pred tem. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 531 in se je v primerjavi s prejšnjim dnem povečalo za 30 okužb. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je, kar je za 17 več kot dan pred tem.

S ponedeljkom v veljavi nov odlok o izpolnjevanju PCT

Minister za zdravje Janez Poklukar je na današnji novinarski konferenci povedal, da se reprodukcijo število trenutno giblje med 1,2 in 1,5. »Skrbi nas, ker prihaja jesensko obdobje, ko so pogoji za širjenje virusa ugodnejši,« je dodal.

S 6. septembrom začne veljati nov odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT. S tem odlokom vlada določa pogoje PCT pa tudi uporabo zaščitnih mask in razkužil. »Ker pa je časa za pripravo na to malo, pričakujemo, da se bo odlok uveljavil postopno prek naslednjega tedna in da ga bomo začeli izvajati v naslednjih sedmih dneh,« je dodal.

PCT pogoj morajo izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in s tem nevarnost za zdravje.

Za opravljanje dela kot PCT pogoj testiranja se šteje tudi testiranje s HAG testi za samotestiranje. Osebam, ki ne izpolnjujejo PCT pogoja, se ne dovoli uporaba storitve ali udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti. Omejitve PCT ne veljajo v primerih nujne oskrbe, zagotavljanja javnega reda in varnosti, medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Obvezna je tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

»Vse kar počnemo, vsak ukrep, ki ga uvedemo, je sprejet po tehtnem premisleku stroke in z enim samim ciljem – preprečiti najhujše,« je povedal Poklukar. »Sporočilo je jasno. Z večjo precepljenostjo in doslednim upoštevanjem PCT pogoja se lahko in izognemo najhujšemu. Imamo cepivo in izkušnje. O virusu smo se že marsikaj naučili. Vemo, kaj lahko pričakujemo in na nas vseh je, da storimo, kar moramo. Ni razloga za pomisleke in ni časa za oklevanje. Čas je za razum.«