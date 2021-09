Odbor 2014, ki je tedaj protestiral proti »globoki državi« in »krivosodju«, si je za tarčo izbral tudi slovenske medije, za katere so menili, da jim ne namenjajo dovolj medijskega prostora. Z zelo podobnimi očitki so včeraj v RTV vdrli tudi protestniki pod vodstvom Ladislava Trohe.

Aleš Primc je ob podpori protestnikov 4. septembra 2014 novinarkam in novinarjem pojasnjeval pomen svobode medijev ter pomen svobodnih medijev za delujočo demokracijo. Novinarke in novinarje Dnevnika je nato pozval, naj se tudi sami priključijo skandiranju »Za svobodo medijev!«. Zasedbo vhoda v Časopisno hišo Dnevnik je množica nato sklenila z glasnim vzklikanjem »Janša, Janša!«. Nekateri v množici so med skandiranjem priimka predsednika SDS tudi iztegnili desnice.

Na današnji dan pred sedmimi leti pred vhodom Dnevnika. pic.twitter.com/DEemFSp5PN — Dnevnik (@Dnevnik_si) September 4, 2021

Ob številnih preteklih žalitvah novinark in novinarjev s strani trenutnega predsednika vlade Janeza Janše in napadih na medijsko svobodo, vključno z blokado financiranja Slovenske tiskovne agencije, je videoposnetek izpred sedmih let srhljiv pokazatelj, kako dolgo brado imajo v Sloveniji napadi na slovenske medije. Hkrati je posnetek pokazatelj, kako dolgo stranka SDS in z njo povezana gibanja že ustvarjajo trenutno klimo nezaupanja v državne institucije, poročanje medijev in tudi stroko nasplošno.