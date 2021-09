Protesti proti krepitvi fašizma in neonacizmu

Protesti ob petkih se nadaljujejo z vseslovenskim uporom “proti fašizmu, neonacizmu in janšizmu”. Protestniki so sprožili tudi spletno peticijo za odvzem statusa Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot, poslanske skupine LMŠ, SD, Levice, SAB in nepovezani poslanci pa zahtevajo sklic komisije za peticije in človekove pravice.