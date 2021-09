Protestniki, ki nasprotujejo cepljenju proti novemu koronavirusu in na RTV zahtevajo svoj medijski čas, so danes zvečer vdrli v studio RTV.

Protestniki, ki se pred stavbo medijske hiše zbirajo za več mesecev, so tako naredili še korak naprej pri svojem protestu.

Na kraj dogodkov je prišla policija, ki je okoli 20 protestnikov že odstranila.

Protestniki so razdeljevali tudi letake, v katerih zahtevajo »varne šole in fakultete brez nagobčnikov in brez pogojev PCT«. Po informacijah STA naj bi šlo za gibanje Osveščeni prebivalci Slovenije (OPS) pod vodstvom Ladislava Trohe, ki sicer pred stavbo RTV tedensko protestirajo že od spomladi.

Na dogodek se je odzvala tudi odgovorna urednica informativnega programa RTV Slovenija Manica Janežič Ambrožič, ki je takšno ravnanje označila kot »nedopusten napad na medije, novinarstvo in demokracijo.«

Generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough pa je v Odmevih dejal, da gre za hud napad na medijsko hišo, ki ga vodstvo v najostrejši obliki obsoja. Po njegovih besedah bodo na RTV Slovenija v prihodnje okrepili varovanje, stekli pa bodo tudi pogovori s pristojnimi oblastmi. Grah Whatmough tudi upa, da bodo imeli pristojni po današnjem incidentu več posluha za njihove pritožbe.

Na kraju dogajanja so sicer posredovali policisti, ki so, potem, ko protestniki niso upoštevali ukazov varnostnika, zagotovili javni red. Policisti o dogodku nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper kršitelje ukrepali skladno z zakonodajo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.