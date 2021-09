Statistika Paula, hobotnice iz nemškega živalskega vrta Oberhausen, je impresivna. Na evropskem in svetovnem prvenstvu v letih 2008 in 2010 jih je od 14 tekem pravilno napovedal 12. Hobotnice so »vesoljci«, so pa znani tudi uspehi kenguruja, slona, želve in še koga. Ampak, da ne trošimo prostora. Kvalifikacijske tekme za SP so na sporedu čez vikend. Težko je pokriti vse. Naši pričakujejo Malto doma, kvota na običajno zmago Slovenije je zanemarljivih 1,17, je pa zato ob domači tekmi na voljo 51 različnih stav. Malta je presenetljivo premagala Ciper s 3:0, kvote na njo pa so se gibale okoli 3,50. Ciper je v prvem polčasu ostal brez igralca in se nespametno povlekel v nespretno obrambo. Na drugi strani naši proti Slovakom niso pustili slabega vtisa. Tega, da bi Slovenci držali nasprotnika na njegovi polovici, tako kot so naši v nekaj obdobjih Slovake, ni bilo dolgo videti. Vendar pa je tako agresivno obrambno igro težko igrati z Iličićem in Zajcem na sredini. Iz njunega premedlega delovanja se je tudi razvila akcija, iz katere so Slovaki dali uvodni gol.

Rečeno drugače: start na nasprotnika, kakršnega je Zajc zgolj nakazal, je treba dokončati do prekrška, ne pa »opravil sem«, potem pa »obramba kriva«. Enako velja za Iličića, ki je nasploh deloval brez energije, medtem ko je Stojanovićeva obrambna igra že pregovorno zaletava in ne strateška. Premalo zrele agresije se je pokazalo. Taktičnih prekrškov na sredini in podobnih malenkosti. Po drugi strani je bila igra v napadu na trenutke všečna, podaje so bile relativno točne, mladi Šeško pa se končno zdi oseba, ki bi lahko dvignila preostale. Nogometni Dončić.

Iličića proti Malti ne bo v ekipi in verjeti je, da bodo preostali vzpostavili neko drugo igro. Ne bi presenetilo, če bi bilo okoli 4:0 za naše.