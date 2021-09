Nepreslišano: Matjaž Gruden, kolumnist

Dober kmet je spoštovanja vreden strokovnjak. Na svojem področju. Povsem druga stvar pa je, kadar se strokovnosti, povezani z obdelovanjem zemlje in gojenjem živine, začne pripisovati magični status edine, izvorne, čiste, nepokvarjene modrosti, ki v sebi skriva ključ za razumevanje in reševanje kompliciranih in težavnih družbenih, ekonomskih in političnih izzivov sodobnega sveta.