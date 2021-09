Protestniki so še izpostavili, da sta se pod vodstvom predsednika vlade Janeza Janše okrepila fašizem in nacizem. Po njihovi oceni se to izkazuje z jasno podporo, ki jo vlada nudi neonacističnim organizacijam, z napadi na svobodo medijev, represivnimi ukrepi zoper vse kritične prebivalce, podrejanjem vseh inštitucij politični volji trenutne oblasti, z množičnim političnim kadrovanjem, nespoštovanjem volje ljudstva in razkrojem demokratičnih principov ter s splošno zlorabo oblasti in nespoštovanjem vladavine prava, so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem dodajajo, da po njihovi oceni takšno stanje v državi omogočajo tudi vsi politiki, ki »s svojimi dejanji nikakor ne prispevajo k reševanju problema, ampak ga z lastno apatičnostjo celo omogočajo in podpirajo«. Ob tem je predstavnik primorskih protestnikov in pripadnikov borčevskih organizacij Igor Winkler opozoril tudi na prireditev, ki ob 100. obletnici Marežanskega upora danes poteka v Marezigah. Slavnostni govornik na prireditvi je predsednik republike Borut Pahor, ki po besedah Winklerja, »nikoli ni obsodil vzpenjajočega se neofašizma in neonacizma v Sloveniji« in je zato soodgovoren za aktualno politično situacijo v državi.