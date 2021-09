Išče se poškodovani avto

Živemu človeku se vse zgodi, prigoda nesrečneža na Obali pa presega meje znosnega. S Policijske uprave Koper so nas obvestili, da iščejo pogrešano vozilo. Kaj se je zgodilo? Možakar je imel včeraj ob pol enajstih na Ljubljanski cesti manjšo nezgodo. Poškodovanega peugeota rdeče barve registrske številke LJ 07-HGH je parkiral na pločnik in se odpravil po avtovleko. Nekaj pred 13. uro se je lastnik vozila vrnil z avtovleko in ugotovil, da avtomobila na pločniku ni več. Nekdo mu ga je očitno izmaknil. Policisti prosijo vse, ki bi rdečega peugeota, podrgnjenega po desnem boku, kje opazili, naj jim to le sporočijo.