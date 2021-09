Tito, Janša in Perič so heroji

Tito je car. Tito je genij. Tito je pozitivec. Tito je heroj. Za tele besede me lahko takoj vprašate po zdravju. Ali pa me nič ne vprašate in takoj napadate na kakšnem priročnem omrežju. No, preden vdihnete in zavijete z očmi, razlagalni podnapis. Tito je skoraj devetdesetletni možakar, ki lovi ribe na Kornatih in stanuje v vasi Lučica. In Tito rad pove, da je ime dobil prej kot Josip Broz. In Titu se ne zdi nič groznega, da mu je ime Tito.