Tik pred imenovanjem nove vlade talibanov v Afganistanu je Evropska unija opredelila svojo politiko do novih oblastnikov pod Hindukušem. Priznanje nove vlade še zdaleč ni na mizi, prvi koraki Evropske unije, dogovorjeni na neformalnem zasedanju zunanjih ministrov na Brdu pri Kranju, namreč zgolj določajo merila za pogojno večje sodelovanje s talibani. Prav tako Evropska unija načrtuje ponovno odprtje svojega predstavništva v Kabulu, a le, če bodo to dopuščale varnostne razmere.

Temeljni cilj predstavništva, ki ne bo zasedeno z veleposlanikom, bo koordinirati stike sedemindvajseterice z novo oblastjo. Kot je po zasedanju zunanjih ministrov pojasnil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, naj bi predstavništvo omogočalo predvsem odhode tujih državljanov in ranljivih afganistanskih skupin, ki bi jih bile države članice EU pripravljene sprejeti prostovoljno, kot so se v začetku tedna dogovorili notranji ministri.

Pet evropskih pogojev

Pogoji Evropske unije za bolj poglobljeno sodelovanje s talibani so varnostne, politične in humanitarne narave. Vsebujejo vse elemente, o katerih so zahodni politiki govorili vse od padca vlade nekdanjega afganistanskega predsednika Ašrafa Ganija. Evropska unija od talibanov pričakuje, da Afganistan ne bo postal izvoznik terorizma. Nova vlada mora spoštovati človekove pravice, pravice žensk, vladavino prava in svobodo medijev. Talibani morajo oblikovati reprezentativno in vključujočo vlado vseh političnih sil. Evropska unija bo povečala humanitarno pomoč Afganistanu, a jih bo sodila po dostopu, ki ga bodo zagotavljali. Prav tako morajo talibani omogočiti odhod vsem tujim državljanom in Afganistancem, ki želijo zapustiti državo.

»Nekateri bodo rekli, saj teh pogojev ne bodo izpolnili. Toda počakajmo,« je dejal Borrell, ki tudi meni, da v prihodnjih dneh in tednih merjenje izpolnjevanja pogojev ne bo matematično početje. Evropska unija namerava tudi z državami v regiji oblikovati skupno politično platformo, kjer bi poskušali upravljati begunski tok (po podatkih UNHCR se sicer ta čas proti meji z Iranom in Pakistanom ne premika veliko ljudi, notranje razseljeni pa naj bi se vračali tudi na svoje domove), nevarnosti organiziranega kriminala in morebitno tihotapljenje ljudi.