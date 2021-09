Ko je Emma Raducanu konec junija v Londonu dobila povabilo organizatorjev za wimbledonski turnir, je bila 18-letnica na 338. mestu svetovne lestvice. Spomnimo, da je »wild card« izkoristila izjemno ter se uvrstila med najboljšo šestnajsterico. Svoje ime je britanska najstnica ponesla v svet. Slaba dva meseca kasneje je pripotovala v ZDA, kjer je predvsem na challengerju v Chicagu opozorila nase ter šele v finalu priznala premoč Danki Clari Tauson. Na OP ZDA v New Yorku je nastopila v kvalifikacijah in se s tremi prepričljivimi zmagami uvrstila na glavni turnir.

Med najboljših 128 igralk se je Britanka prebila prvič, če odštejemo Wimbledon, kjer ji ni bilo treba igrati kvalifikacij. Svoj talent mlada igralka kaže tudi v New Yorku, kjer se je prebila že v tretji krog. Moč njenih udarcev sta namreč v uvodnih dveh krogih že občutili Švicarka Stefanie Vögele in Kitajka Shuai Zhang, ki nista osvojili niti niza. Emma Raducanu je trenutno 150. igralka sveta, novi skalpi pa jo bodo na svetovni lestvici popeljali med najboljšo stoterico. Za uvrstitev v osmino finala se bo danes pomerila proti Španki Sari Sorribes Tormo (41.), v primeru uspeha pa se bo v osmini finala bržčas pomerila proti prvi igralki sveta Asleigh Barty. »Presenečena sem nad vsakim korakom v New Yorku. Ne morem verjeti, koliko gledalcev navija zame, me spodbuja ter mi daje energijo, da iz sebe iztisnem maksimum. Še zlasti sem navdušena nad najmlajšimi navijači,« živi svoje sanje Emma Raducanu.

Brez težav sta se v tretji krog prebila prva igralca sveta in največja favorita za osvojitev turnirja Novak Đoković in Asleigh Barty. Srb je za zmago v treh nizih proti Nizozemcu Tallonu Griekspoorju potreboval manj kot dve uri. Kljub temu do 23. zaporedne zmage na turnirjih največje četverice ni prišel zlahka, saj je na koncu drugega niza dejal sodniku, naj reče tekmecu, naj utihne. »Ne moti me, če nasprotnik vzklika, ko udari žogico. Zmotilo pa me je, ko je tekmec spuščal glasove pred mojimi udarci,« je pojasnil Novak Đoković. Ekspresno, zgolj v 74 minutah, se je po zmagi nad Špancem Albertom Ramosom - Vinolasom v tretji krog prebil tudi olimpijski prvak Alexander Zverev.

V igri dvojic sta s svojima partnericama izpadli Tamara Zidanšek in Polona Hercog ter končali nastope na OP ZDA. Tamara Zidanšek je skupaj s Švicarko Viktorijo Golubić z 1:6, 2:6 izgubila proti Brazilki Luisa Stefani in Kanadčanki Gabrieli Dabrowski, Polona Hercog pa z Latvijko Anastasijo Sevastovo z 1:6, 7:5, 5:7 priznala premoč Romunkama Monici Niculescu in Eleni Gabriela Ruse. Zdaj imata skupaj s Kajo Juvan dovolj časa, da se pripravita na naslednji vrhunec, ki bo od 13. septembra naprej v Portorožu.