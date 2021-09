Prvi protikoronski zakon, ki je predvidel pomoč za omilitev posledic epidemije covida-19 tako za državljane kot za gospodarstvo, je državni zbor sprejel že kmalu po prvi razglasitvi epidemije lani spomladi. Do letošnjega februarja se jih je zvrstilo še sedem, dodatno so poslanci tik pred odhodom na poletni dopust potrdili še interventni zakon za turizem in povezane panoge.

Eden prvih ukrepov je prinesel subvencioniranje začasnega čakanja na delo, če podjetje zaradi motene dobave ali izpada naročil kot posledice epidemije ni moglo zagotoviti dela vsem zaposlenim. Kriterij za pridobitev te pomoči je bil najprej določen pri 30-odstotnem padcu prihodkov v primerjavi s predkoronskimi časi, nato pa se je s podaljševanjem ukrepa ta delež postopoma zniževal. Ukrep se je iztekel konec junija letos. Dotlej je zavod za zaposlovanje izplačeval povračila nadomestila plač za delavce, ki jim je bila odrejena karantena oziroma niso mogli prihajati na delo zaradi višje sile, denimo varstva otrok. Še septembra pa ostaja v veljavi ukrep delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanega polnega delovnega časa. Za vse te ukrepe je zavod za zaposlovanje doslej izplačal 688,7 milijona evrov pomoči. Od tega je 31.735 delodajalcem povrnil nadomestilo plače za čas čakanja na delo za skupaj 215.055 zaposlenih, 10.104 delodajalcem je subvencioniral skrajšani delovni čas za skupno 51.060 zaposlenih ter izplačal nadomestilo plače zaradi karantene ali višje sile 11.088 delodajalcem za skupaj 56.167 zaposlenih.

Največ vlog za čakanje na delo Za nadzor nad izplačano pomočjo za ohranitev delovnih mest je pristojen Furs, kjer so povedali, da bodo morali prejemniki po prvih izračunih vrniti skupaj 7,4 milijona evrov nadomestil za čakanje na delo ter 435.000 evrov subvencij za skrajšani delovni čas. Za čakanje na delo je zavod za zaposlovanje tudi sicer prejel največ vlog, več kot polovico vseh. Medtem ko je širjenje virusa močno zaznamovalo tako rekoč vse dejavnosti, pa so na zavodu največ vlog za čakanje na delo in skrajšani delovni čas prejeli od delodajalcev iz predelovalnih dejavnosti, trgovine in gostinstva. Poleg ukrepov za ohranitev delovnih mest so imela podjetja na voljo še druge oblike pomoči, od oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost do povračila nekritih fiksnih stroškov. Posebej za samozaposlene in še nekatere druge upravičence je bil uveden mesečni temeljni dohodek. Pri vseh oblikah pomoči je v interventnih zakonih zapisano, pod katerimi pogoji jih je mogoče uveljavljati; praviloma so bili ti postavljeni pri določenem deležu upada prihodkov v primerjavi z rezultati posameznega upravičenca v predkoronskih časih.

Vračilo brez obresti Vlada je ob tem prizadete spodbujala, naj ob dvomih, ali so do pomoči upravičeni, zanjo vseeno zaprosijo, saj da jo bodo pozneje lahko vračali brez obresti. To je sredi lanskega aprila zagotovil tudi takratni predsedujoči vladni svetovalni skupini, danes pa direktor Fursa Ivan Simič. »Strah glede morebitnega neizpolnjevanja pogojev je odveč. Če bodo prejemniki pomoči prihodnje leto ugotovili, da niso izpolnili pogojev, jim zakon omogoča samoprijavo Fursu v 30 dneh po oddaji obračuna in vračilo sredstev brez obresti,« je Simič pojasnil na novinarski konferenci sredi aprila. Obresti se bodo obračunavale le v primeru namernega zavajanja, je poudaril. Danes na Fursu ugotavljajo, da bo moralo prejeto pomoč vračati nekaj več kot 25.000 različnih zavezancev v skupnem znesku 88,6 milijona evrov. To je približno 4,5 odstotka od skupaj nekaj manj kot dve milijardi evrov izplačane pomoči gospodarstvu.