Novo poročilo Svetovne meteorološke organizacije (WMO) pri ZN je pokazalo, da so lani epidemiološke omejitve začasno izboljšale kakovost zraka zlasti v urbanih območjih. Spodbudili pa so tudi povečanje nekaterih onesnaževalcev zraka, ki so bili nevarni za zdravje in so hkrati imeli nejasen vpliv na podnebne spremembe.

Covid-19 kot nenačrtovan eksperiment »Covid-19 se je izkazal za nenačrtovan eksperiment glede kakovosti zraka,« je dejal vodja WMO Petteri Taalas. Opozoril je, da je prišlo do začasnih izboljšav na nekaterih območjih, vendar pandemija ni nadomestek za trajno in sistematično ukrepanje pri spopadanju z onesnaževanjem in podnebnimi spremembami. Onesnaževanje, zlasti z majhnimi delci, vpliva na zdravje ljudi in vsako leto povzroči milijone smrti. Poročilo WMO je temeljilo na študijah o onesnaževanju zraka v več deset mestih po vsem svetu. Analiza je pokazala, da so se med popolno ustavitvijo javnega življenja koncentracije majhnih delcev zmanjšale do 40 odstotkov v primerjavi z enakimi obdobji med 2015 in 2019. Kakovost zraka se je ponovno poslabšala, ko so se emisije po ukinitvi ukrepov znova povečale, poroča AFP.