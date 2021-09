Učenci namesto v šoli v nakupovalnem središču

Zaradi obnove osnovnih šol Kolezija in Zalog je del učencev letošnje šolsko leto začel v ljubljanskem BTC. Potem ko na Mestni občini Ljubljana zagotavljajo, da imajo učenci in učitelji na voljo vse, kar potrebujejo za izvedbo obveznega programa šolskega izobraževanja, so učenci in njihovi starši manj zadovoljni s poukom v nadomestnih učilnicah. Tožijo nad številnimi pomanjkljivostmi, v eni od učilnic se je minulo sredo celo udrl strop.