Severina se je o svoji sreči razgovorila tudi na instagramu in delila skupno fotografijo s sinom. Aleksander k njej prihaja šele jutri, v Zagrebu pa bo z njo preživel dva tedna. Tako, da bo 14 dni pri njej in nato 14 dni pri očetu, bo tudi v prihodnosti, poleg tega pa Severini odslej ne bo treba plačevati 1200 kun mesečne alimentacije, ki jo je kot skrbnik otroka doslej od nje prejemal Milan Popović. Severina, ki je od leta 2019 sina imela le ob torkih in četrtkih med 15. in 20. uro in vsak drugi konec tedna od sobote dopoldne do nedelje zvečer, pa je napovedala še, da bo po »svoji grozljivi izkušnji s posamezniki iz hrvaških institucij« pomagala drugim ženskam, ki imajo podobne izkušnje.