»V prvi vrsti Fifa odločno zavrača vsako obliko rasizma in nasilja ter ima zelo jasno stališče ničelne tolerance do takšnega vedenja,« je Fifa zapisala v izjavi za javnost.

V zvezi z dogodki v Budimpešti se je oglasil tudi britanski premier Boris Johnson, ki je obnašanje madžarskih navijačev označil kot nespremenljivo.

»Pozivam Fifo, naj odločno ukrepa proti odgovornim in zagotovi, da se tovrstno sramotno vedenje za vedno izloči z nogometnih stadionov,« je h kaznovanju Madžarov pozval Johnson, kateremu so že odgovorili madžarski politiki.

»Najprej pometite pred svojim pragom. Kako so se vaši navijači vedli pred in med finalom evropskega prvenstva? Italijanske himne zaradi žvižgov nismo slišali, da ne govorim o raznih žaljivkah, ki so jih med in po tekmi vzklikali vaši navijači. Ne bodite hinavci,« je Johnsonu odgovoril madžarski zunanji minister Peter Szijjarto.

Evropska zveza je madžarsko že kaznovala zaradi vedenja navijačev med evropskim prvenstvom, reprezentanca bo tri tekme morala igrati pred praznimi tribunami, a na tekmovanjih pod njenim okriljem. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo pa ne.