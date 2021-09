Danilo Tomšič, ki ga je večina članov nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija (NS RTVS) na zadnji seji potrdila za novega predsednika NS, generalnemu direktorju RTVS Grahu Whatmoughu očita, da je prepovedal objavo sklepov NS v Informatorju RTVS, s čimer onemogoča zakonsko določeno načelo javnosti delovanja RTVS in posega v avtonomijo NS.

A Grah Whatmough se s tem ne strinja in navaja, da je, dokler sodišče morebiti ne odloči drugače, dolžan slediti neodvisnemu pravnemu mnenju zunanje odvetniške družbe. »To je namreč namen neodvisnih pravnih mnenj, da se pridobi neodvisno stališče do določenega pravnega vprašanja ali dileme. V kolikor bi generalni direktor ravnal v nasprotju z jasnim in nedvoumnim neodvisnim pravnim mnenjem, bi bil na mestu očitek nadzornega ali programskega sveta, da je generalni direktor ravnal samovoljno in nezakonito,« so v odzivu na Tomšičevo izjavo za STA sporočili z RTVS.

Odziv odvetniške pisarne Čeferin Odvetniška pisarna Čeferin je namreč na prošnjo namestnika predsednika nadzornega sveta Boruta Rončevića pripravila dve pisni mnenji glede izvedbe avgustovske seje nadzornega sveta, ki so jo sklicali štirje člani NS. V mnenju omenjena pisarna ugotavlja, da je bila seja, ki je bila v resnici nadaljevanje aprilske seje NS, sklicana mimo določil poslovnika NS in kot taka nezakonita, vsled temu pa so neobstoječi oziroma nični vsi sklepi, sprejeti na tem srečanju. »Opozarjamo, da sta bili pravni mnenji še pred sejo posredovani vsem članom nadzornega sveta kakor tudi vodstvu, ter drugim vabljenim na sejo,« so navedli in dodatno pojasnili, da je mnenji v skladu s pogodbo pri Odvetniški pisarni Čeferin naročila pravna pisarna RTVS, in ne generalni direktor, kar je ustaljena praksa v vseh primerih naročanja pravnih mnenj za vse potrebe javnega zavoda in njegovih organov. Prav tako so v odgovoru za STA napisali, da je generalni direktor RTVS »najprej zavezan uresničevanju zakonitosti poslovanja javnega zavoda, kar vključuje tudi delovanje njegovih organov, ki svoje delo opravljajo praviloma v prostorih in s sredstvi javnega zavoda«

Tomšič je prepričan v zakonitost in legitimnost seje Tomšič je sicer prepričan, da je bila seja, na kateri so ga imenovali za predsednika NS, Grahu Whatmoughu pa naročili poročanje o zakonitosti njegovega delovanja in gospodarnosti poslovanja zavoda, legitimna in zakonita. Temu po njegovih besedah »pritrjuje tudi sodelovanje skoraj vseh svetnikov na seji (šest je bilo osebno prisotnih, štirje so za sejo podali pisne predloge sklepov) kot pravno mnenje Odvetniške družbe Ferfolja, Ljubič, Bauk«. Tomšiču se zato zdi nesprejemljivo, da je Grah Whatmough prepovedal objavo sklepov, sprejetih na omenjeni seji NS, v Informatorju RTVS. Rončeviću, ki je vložil tožbo na ugotovitev ničnosti sklepov, pa očita že tretji poskus blokade delovanja NS.