Kot so danes sporočili prireditelji, je razlog za odpoved nastopa slabša pripravljenost zaradi bolezni na začetku sezone. Srebotnikova je v Portorožu na turnirju WTA med letoma 2005 in 2010 med posameznicami dvakrat nastopila v finalu. Čeprav si je močno želela nastopiti, piše Tenis Slovenija, pa je ne bo moč videti na teniškem igrišču v Portorožu.

»Na začetku sezone sem prebolela covidno bolezen, kar me je za kar nekaj časa oddaljilo od turnirjev. Zaradi tega sem nazadovala na lestvici WTA. To mi zaradi pandemije ob zelo okrnjenem koledarju turnirjev otežuje uvrstitve na turnirje višje ravni, ki bi si jih želela igrati. V zadnjem času me pestijo tudi manjše poškodbe, kar celoten položaj še dodatno otežuje,« je dejala nekdanja najboljša slovenska igralka.