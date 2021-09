Kot so sporočili iz ITF, gre za pomemben korak v razminiranju celotne države in k njeni »osvoboditvi pred smrtonosno dediščino vojne«, kar bo omogočilo državljanom, da končno živijo mirno, varno in svobodno.

BiH je sicer dve desetletji po koncu vojne še vedno ena najbolj minsko onesnaženih držav na svetu. »Mnogi prebivalci Sarajeva so morali še nedavno živeti ob opozorilnih znakih in aktivnih minskih poljih, zdaj pa se zahvaljujoč projektu Mine Free Sarajevo njihovo življenje vrača na stare tirnice,« so v ITF zapisali v sporočilu za javnost.

Projekt Mine Free Sarajevo so v celoti financirale ZDA, za izvedbo pa je poskrbela slovenska ustanova ITF v partnerstvu z nevladno organizacijo Mine Detection Dog Center iz BiH (MDDC) in Marshall Legacy Institute (MLI).

Projekt se je uradno začel aprila 2019 na mednarodni dan osveščanja o nevarnosti min in podpore protiminskemu delovanju, v tem času pa so bile očiščene štiri občine v sarajevski regiji: Stari Grad, Vzhodni Stari Grad, Vogošća in Novi Grad, so še sporočili iz ITF.