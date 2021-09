Zgoraj navedeno govori o tem, da nas imajo za ovce in da nas (zaenkrat) tudi uspešno delajo ovce. Kar sama od sebe se mi vsiljuje primerjava janšizma s talibanizacijo, ki v tem trenutku z vso silo deluje v Afganistanu, ki smo ga tako »junaško« najprej branili, potem pa pobegnili iz njega in pustili na cedilu ljudi, ki so 20 let poslušali lažne obljube o varnosti, razvoju, civilizaciji… Talibanizacija (naslednja stopnja janšizma) zdaj grozi tudi nam, Slovencem. Kako naj si drugače razlagam uničevanje STA (Evropi na očeh, brez prave reakcije), spreminjanje RTV Slovenija v državni (strankarski) zavod, uničevanje kulture ter poveličevanje in podpiranje nacizma (spet Evropi na očeh!), norčevanje pri dodeljevanju pomoči podjetjem, ki jih je prizadela epidemija…

Vladajoča stranka (satelite lahko zanemarimo) bo svoje delo opravila do konca, brez usmiljenja in opravičevanja, potrebuje samo prestrašene in dezorientirane ljudi, ki jim bo s pomočjo nesposobnih, a poslušnih uradnikov pobrala še zadnje pravice. Njihov edini in najboljši pomočnik pri tem uničevanju Slovenije je tako imenovani virus covid-19. Z njegovo pomočjo bodo legitimirali vse nadaljnje nore odločitve, pri tem pa jim pomaga tudi stroka, ki se je skrila nekam v ozadje, namesto da bi pošteno in odkrito spregovorila o vseh vidikih trenutne zdravstvene krize ter odgovorila na mnoga še nerazjasnjena vprašanja, ki mučijo državljane.

Ta kriza pa je samo na videz zdravstvena, v resnici je to kriza političnega sistema upravljanja države (ne morem verjeti, da živim v praktično najbolj skorumpirani državi na svetu). Ti ljudje sploh ne delajo več z nami v rokavicah in ne skrivajo več svojih zlih namenov, oni z macolo popravljajo ure.

Edini up so v tem trenutku mladi, ki jim senilni in vase zagledani politiki kradejo bodočnost. Referendum o vodi je model, mlada energija pa edini obet za rešitev Slovenije. Mladi ne morete izgubiti nič, lahko pa rešite Slovenijo, Evropo in svet. Vzemite zato macolo iz rok ljudem, ki so izgubili stik z realnostjo, pomagali vam bomo vsi dobromisleči, to pa je večina Slovencev.

Srečo Knafelc, Krvava Peč