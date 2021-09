Športnik železne volje

Na paraolimpijskih igrah je vsak sodelujoči zmagovalec. Toda nekateri s svojo vztrajnostjo in borbenostjo še posebej navdušujejo. Eden izmed njih je 48-letni igralec namiznega tenisa Ibrahim Hamadtou. Egipčan morda ni najboljši športnik na paraolimpijskih igrah, je pa pravi ambasador vztrajnosti in jeklene volje. Ker je pri desetih letih v železniški prometni nesreči izgubil obe roki, namizni tenis zdaj igra z držanjem loparčka v ustih. Leto dni po nesreči ni hotel iz hiše, ker ni želel slišati usmiljenja in pomilovanja ljudi ob njegovi usodi. Ko je vendarle prišel na plan, se je naprej preizkušal v enem izmed dveh športov, ki so ju igrali v njegovi vasi – nogometu. Pa mu ta ni toliko ustrezal, ker je težko lovil ravnotežje med igro. Redno je zahajal tudi v klub, kjer so igrali namizni tenis. Prijateljem je pomagal zgolj kot sodnik, vse dokler ga eden od njih ni zbodel z opazko, naj se s svojimi sodbami ne vmešava v igro, ki je tako ali tako nikoli ne bo mogel igrati. »To me je spodbudilo, da sem začel igrati namizni tenis,« se spominja Hamadtou. Začel je vaditi. Sprva je poskušal loparček uporabljati tako, da ga je dal pod roko, a se je slednjič odločil, da ga prime z usti, saj je bil prijem tako še najboljši. Za igralno mizo je naslednja tri leta vsak dan preživel več ur, prvo leto je posvetil predvsem urjenju v držanju loparčka in serviranju z nogo, ko si žogico za servis zavihti dober poldrugi meter visoko. Dvajset let po tistem, ko je odkril navdušenje nad namiznim tenisom, se je treniranje začelo obrestovati. Leta 2004 je začel svojo tekmovalno kariero, v kateri je na afriških prvenstvih dvakrat osvojil srebrno odličje in postal tudi egiptovski državni prvak. Življenjske sanje si je uresničil z nastopom na prejšnjih olimpijskih igrah v Riu, potem pa se je močno razveselil tudi kvalifikacije za letošnje paraolimpijske igre v Tokiu.