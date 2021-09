Goran Vojnović: Namišljeni zločini in žrtve

Že mesece nazaj smo ugotavljali, da nas je epidemija spravila v skrajno neenake položaje in da nas je prizadela na zelo različne načine. Nismo vsi v rizični skupini in ni nas virus vseh enako prestrašil; nismo vsi zboleli za težjo obliko covida-19 in nimamo vsi trajnih posledic za zdravje; nismo vsi v epidemiji izgubili svojcev in prijateljev; nismo vsi ostali brez služb ali bili kako drugače finančno ogroženi; nismo vsi imeli otrok, ki so se šolali od doma; nismo bili vsi na enak način zaprti. Predvsem pa se nam ni s pandemijo življenje v enaki meri spremenilo.