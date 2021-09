Marjan Pipenbaher, projektant mostov: Greš, most pa ostane in govori zate

Marjan Pipenbaher (letnik 1957), avtor Mosta na Pelješac, je eden najbolj priznanih evropskih graditeljev in projektantov mostov. Je avtor in odgovorni projektant več kot 200 mostov in viaduktov doma in v tujini, od mostov za pešce do orjakov, med njimi tudi največjega slovenskega Viadukta Črni Kal.