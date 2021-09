Boris Dežulović: Naj živi fašizem

Prejšnji petek so v Sarajevu imeli »svatbo desetletja«: Jasmina, hči Bakirja Izetbegovića, voditelja Bošnjakov in predsednika SDA, vnuka Alije Izetbegovića, »founding fatherja« Bosne in Hercegovine, se je poročila z mladim bošnjaškim biznismenom iz Nemčije. Svatba je bila seveda šeriatska, na najvišji možni ravni sploh: obred v Husrev-begovi džamiji je vodil reisul-ulema Islamske skupnosti Husein efendija Kavazović osebno, priča na poroki pa ni bil nihče drug kot izpričan prijatelj Bosne in očeta Bakirja – turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Po koncu šeriatskega obreda so se svatje preselili v bližnji Hotel Europe, kjer so priredili še nekoliko, hm, manj šeriatsko zabavo, s precej nešeriatskim pop bendom. Hrvaški tednik Nacional je tako objavil ekskluzivne posnetke s »poroke desetletja«, tudi nekega precej nadrealističnega, na katerem vidno opiti svatje nazdravljajo s kozarci viskija in skupaj z bendom pojejo – »Bella ciao«.