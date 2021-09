Kakšna bo tokratna politika talibanov do žensk?

V Afganistanu je radikalno islamistično gibanje talibanov 15. avgusta 2021 zasedlo glavno mesto Kabul, s čimer je končalo svoj končni osvajalski pohod po državi, ki je trajal zgolj nekaj tednov. Analitike z vsega sveta je bolj ali manj presenetila osupljiva hitrost, s katero so talibani osvajali podeželje in velika mesta, pri čemer so poleg bojevanja uporabljali tudi veliko politično spretnost ter demoralizirane afganistanske vladne varnostne sile nevtralizirali z učinkovito mešanico groženj, ciljanih napadov in obljub o pomilostitvah. Talibani danes obvladujejo bistveno več ozemlja države kot med svojo prvo vladavino v letih 1996–2001, saj ni pod njihovim nadzorom zgolj dolina Pandžšir severno od Kabula, v katero so se zatekli nekateri tadžiški politiki, na čelu s sinom slovitega borca proti sovjetskim enotam Ahmeda Šaha Masuda.