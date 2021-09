Najpomembnejša točka razprave o Afganistanu, ki so jo ministri začeli v četrtek, končali pa danes dopoldne, je bila, kako ravnati v odnosu z novo vlado v Afganistanu pod vodstvom talibanov, ki so na oblast prišli sredi avgusta, je v povzetku razprave v izjavi za novinarje povedal Borrell. Ob tem je poudaril, da ne gre za formalne zaključke zasedanja sveta, saj je zasedanje ministrov, ki še poteka, neformalno.

Določili pet meril

Po njegovih besedah bo sodelovanje s talibani, ki bo operativno, odvisno do njihovega izpolnjevanja petih meril. Prvo merilo je upoštevanje zagotovila, da »Afganistan ne bo služil kot baza za izvoz terorizma v druge države«. Drugo pa bo spoštovanje človekovih pravic, še posebej pravic žensk, vladavine prava in svobode medijev.

»Tretje merilo bo vzpostavitev vključujoče in reprezentativne prehodne vlade, ki bo nastala na podlagi pogajanj med političnimi silami v Afganistanu,« je povedal.

Omogočanje prostega dostopa za humanitarno pomoč bo četrto merilo, je povedal Borrell. »Povečali bomo humanitarno pomoč, a jih bomo presojali glede na dostop, ki ga omogočajo za to pomoč, v skladu za našimi pogoji in postopki,« je pojasnil.

Zadnje merilo pa bo izpolnitev zagotovil, ki so jih podali talibani, da bodo lahko tuji državljani in ogroženi Afganistanci, ki to želijo, zapustili državo.

»Članice smo pooblastile visokega predstavnika skupaj z zunanjo službo (EEAS), da centralizira odnose do vlade, ki se oblikuje v Afganistanu,« je ob tem povedal zunanji minister Anže Logar. Poudaril je, da so se ministri strinjali s pomenom spremljanja napredka glede teh meril oziroma pogojev.

Kot je dejal, so se ministri zavzeli tudi za okrepitev naporov, da iz Afganistana pripeljejo sodelavce EEAS in članic, ki so zaradi prekinitve zračnega mostu ostali ujeti v Afganistanu.

Borrell pa je poudaril, da je treba evakuirati ogrožene ljudi, ljudi, ki so delali za EU, ljudi, ki so podpirali proces demokratizacije Afganistana, in so še vedno tam. Kot so v torek odločili notranji ministri, bo vsaka država na prostovoljni osnovi odločila o ogroženih osebah, ki jih je pripravljena sprejeti.

»Da bi izvedli to evakuacijo in oceno izpolnjevanja zgornjih meril, smo se odločili za usklajeno delovanje, pri čemer bomo v stiku s talibani, tudi prek skupne prisotnosti EU v Kabulu, ki jo bo koordinirala služba za zunanje delovanje, a le če bodo izpolnjeni varnostni pogoji,« je pojasnil zunanjepolitični predstavnik.

Upravljanje migracijskih tokov pa bo obravnavala tudi regionalna politična platforma za sodelovanje z afganistanskimi sosedami, ki bo delovala pod okriljem EEAS, so se danes strinjali zunanji ministri, je dejal Borrell. Platforma bo obravnavala še preprečevanje širjenja terorizma in boj proti organiziranemu kriminalu.

»Ta platforma je zelo potrebna, če želimo stabilizirati celotno regijo,« je poudaril. Napovedal je sodelovanje s specializiranimi agencijami, ZDA in drugimi partnerji v organizacijah, kot sta skupini G7 in G20.

Logar je ob tem poudaril še, da se je danes jasno pokazalo, da želijo članice govoriti z istim jezikom in da je enotno sporočilo ključno v njihovi želji, da se situacija iz let 2015 in 2016 ne ponovi.