Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar je povedal, da je cepljenje dečkov proti HPV pomembno, saj je zelo učinkovito pri preprečevanju raka. Po njegovem zatrjevanju s cepljenjem lahko preprečimo »skoraj 100 odstotkov raka materničnega vratu, med 45 in 90 odstotkov ostalih rakov anogenitalnega področja obeh spolov in 26 odstotkov rakov ustnega dela žrela«.

Rak materničnega vratu bi lahko postal preteklost

Dodal je še, da je cepljenje proti HPV med prioritetami evropskega načrta za boj proti raku, prav tako pa ima pomembno mesto tudi v okviru državnega programa za obvladovanje raka, zato bi s cepljenjem in presejalnim programom Zora lahko eliminirali to vrsto raka pri nas.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je cilj cepiti vsaj 90 odstotkov deklic. Trenutno jih je v Sloveniji precepljenih okoli 60 odstotkov. Po zatrjevanju vodje programa Zora Urške Ivanuš se rezultati cepljenja pri nas že poznajo. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) iz leta 2016 pri nas na 100.000 prebivalcev namreč zboli okoli 11 žensk, v Romuniji, kjer je precepljenost manjša, pa 23 žensk.

Ob začetku novega šolskega leta si Stanka Preskar z zavoda za šolstvo želi, da bi otroke in njihove starše informirali in ozavestili o pomembnosti cepljenja proti virusu HPV. »Kot strokovna inštitucija, ki svetuje vzgojno-izobraževalnim inštitucijam po celotni vertikali, se zavedamo, da je le pravočasna in korektna informacija, ki doseže tako delavce vzgojno-izobraževalnih ustanov kakor tudi starše, ki se vsakodnevno srečujejo s temi delavci, tista, ki bo dala možnost, da se na osnovi relevantne informacije odločijo o tem, da bodo svojega otroka dali cepiti,« je povedala.

Direktor NIJZ Milan Krek je spomnil na viruse in bolezni, za katerimi so zbolevali otroci v preteklosti. Ker teh bolezni danes praktično ni več, je pozval k cepljenju tudi proti virusu HPV. Ob pozivih je še poudaril, da so cepiva v mnogih državah plačljiva, pri nas pa brezplačna.

Generalna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana Andreja Uštar je povedala, da njihov inštitut kot osrednja ustanova za onkologijo »usmerja program celostne obravnave rakavih bolezni« na področju preventive. Ob tem je povedala, da je preventivno delovanje ključnega pomena za celostno obravnavo raka.

Izrazila je tudi zadovoljstvo in ponos zaradi usklajenega sodelovanja s strokovnjaki s področij »zdravstva, šolstva, civilne družbe in političnih odločevalcev v podporo cepljenju proti HPV«. »Le z zaupanjem v znanost in medicino lahko premagujemo bolezni, na kar nas danes opominja tudi epidemija covida-19. Eno najmočnejših sredstev za boj proti covidu-19 in posledicam, ki jih nosi ta bolezen, zagotovo predstavlja cepljenje in s cepljenjem lahko preprečimo tudi raka,« je povedala.

Da bo cepljenje tako deklic kot dečkov pripomoglo k zmanjšanju raka na materničnem vratu, je povedala tudi strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana Irena Oblak.

NIJZ je idejo za cepljenje dečkov v obravnavo sicer podal leta 2019, cepljenje deklic pa so začeli v šolskem letu 2009/2010.