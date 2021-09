Policisti porinili fička

Pri naših južnih sosedih sta za spletno zabavo poskrbela policista, ki sta sredi Slavonije naletela na ubogo babico, ki ji je v popularnem fičku (vemo, mlajši bralci nimate pojma, o čem pišemo) zmanjkalo bencina. Urno sta poprijela za delo in fička potisnila do prve bencinske črpalke. Seveda, nekdo je to posnel in video je postal spletni hit. Odzval se je celo vrh hrvaškega notranjega ministrstva in pohvalil delo policistov ter dodal, da je šlo tokrat za upravičeno uporabo sile.

Pri porivanju ga je zadelo

Podobna zgodba se je odvila tudi pri nas, le da v igri ni bil fičko, voznik ni bil babica, policisti avta niso porivali in zgodba pravzaprav ni čisto nič smešna. Povemo jo pa vseeno. Na pomurski avtocesti se je možakarjema očitno pokvaril avto. Starejši je sedel za volan, mlajši pa je avto potiskal proti odstavni niši. Za njima je pripeljal madžarski voznik tovornjaka, prepozno zavrl in trčil v zadnji del potiskajočega vozila. Voznik pokvarjenega avta se je lažje poškodoval, potiskajočemu pa ni bilo nič, saj je še pravočasno odskočil. Zadeva bi se kaj hitro lahko končala zelo tragično, a je spet obveljalo znano reklo, da imajo pijanci srečo. Pijanci? Zgodba dobi povsem drugačno perspektivo, ko dodamo podatek, da je bil voznik, ki je sedel za volanom pokvarjenega vozila, konkretno pijan. Dva promila!

Nažgani in prehitri

Nadaljujemo z vozniki, ki bi jim, če vprašate nas, morali za vedno vzeti vozniško dovoljenje in jih prisiliti, da z gasilci ali reševalci hodijo od ene do druge prometne nesreče, da vidijo na lastne oči vso tragedijo, ki jo alkohol za volanom lahko prinese. Teden je bil pester in sploh ne vemo, kje začeti. Morda v Hrastniku, kjer se je konkretno nažgan voznik zaletel v nič hudega slutečo voznico in pobegnil. Ko so ga izsledili, je napihal 1,5 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Več kot tri promile! To je več kot deset steklenic piva. Na štajerski avtocesti je nekdo vijugal z vsaj šesterčkom piva v riti, na ljubljanski obvoznici pa se je v ograjo zaletela voznica s tremi promili. Pri ženskah to recimo pomeni nič manj kot tri deci zelo močnega žganja. Še kar grozno, kajne.

Ugriznila policista

Pa pojdimo še k malo manj groznim dogodkom. Zadnji dve zgodbici si bomo izposodili pri hrvaških medijih, kjer jim pretekli teden ni bilo prav nič dolgčas. Tole je zgolj jagodni izbor bizarnih štorij. Pri njih je namreč turistična sezona še vedno v polnem zamahu, turisti pa počnejo marsikaj zanimivega, kajne. Recimo Poljakinja v Rovinju, ki se ji je v neki gostilni čisto zmešalo, razgrajala je in vpila, vdrla v kuhinjo, jedla hrano s krožnikov drugih gostov in podobno. Na silo so jo odstranili iz gostilne, a je nadaljevala pohod okoli bližnjega bazena. Potem pa so vendarle prišli možje v modrem. Ženska je bila očitno še vedno lačna. Enega policista je namreč močno ugriznila v roko. Ali je pogoltnila ali izpljunila, pa ne poročajo.

Moli, da te prej dobi policija

Tudi tale prihaja iz Istre. Neznanec je nekemu Puljčanu s terase hiše ukradel potapljaško opremo. Na družbenih omrežjih se je javil oškodovanec in nagovoril neznanega tatiča. »Ukradeno naj lepo vrne na povsem enak način, kot je odnesel. Pametnjakoviču sporočam, da ga je posnela nadzorna kamera. Če ne bo vrnil, bom v nedeljo objavil posnetke in jih nesel policiji. Potem naj pa moli boga, da ga policija najde pred mano,« je zelo nazorno sporočil. In hkrati dodal, da je storilcu, če bo res pridno in pošteno vse vrnil, pripravljen ukradeno celo plačati z dvesto evri. Še enkrat toliko pa oropani ponuja tistemu, ki je morda ukradeno blago že kupil od storilca, »pa naj si potem kupi novo opremo«. Zanimiv pristop, kajne.