Gostiteljica letošnjega nacionalnega odprtja TVU, ki bo potekal med 6. septembrom in 10. oktobrom, je Ljudska univerza Lendava, nacionalni koordinator pa Andragoški center Slovenije.

Kot so povedali ob predstavitvi TVU, bodo prireditelji letos izpeljali na tisoče izobraževalnih, promocijskih, informativno-svetovalnih, kulturnih, družabnih, športnih in drugih dogodkov. Ti bodo potekali od podeželja in majhnih krajev prek večjih mest, izobraževalnih in kulturnih ustanov, knjižnic, knjigarn in zdravstvenih domov do trgovskih centrov in drugih mest, ki pritegnejo pozornost javnosti.

Teja Dolgan, vodja sektorja za izobraževanje odraslih na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je opozorila, da je pri odraslih vse večja potreba po izobraževanju, pa naj gre za pridobivanje novih delovnih spretnosti, državljansko udejstvovanje ali osebni razvoj. Zato smo za izobraževanje odraslih v obdobju 2021-2030 v državi pripravili tudi resolucijo, vanjo je vključenih 14 ministrstev, ki prispevajo k skupnemu cilju, da osvetlimo in ozavestimo pomembnost izobraževanja odraslih.

Direktorica Andragoškega centra Slovenije Nataša Potočnik je dodala, da je učenje priložnost za napredek pri razvoju posameznika, ki kot bolj zaposljiv pomaga sebi in drugim. Nataša Horvat kot predstavnica romske skupnosti je povedala, da se tudi Romi vedno bolj zavedajo pomena izobraževanja in se vse bolj vključujejo v različne programe. Tako so v Lendavi izvedli več kot 200 aktivnosti za različne generacije Romov.

Po mnenju direktorice Ljudske univerze Lendava Rahela Hojnik Kelenc pa je pomembno tudi, da pri širjenju znanj poslušajo lokalno skupnost, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti najbolj ranljivim. Nacionalna koordinatorka TVU Zvonka Pangerc Pahernik pa je ob množici pozitivnih podatkov pri izobraževanju odraslih opozorila na upad udeležencev TVU. Leta 2010 jih je bilo namreč vključenih 16 odstotkov, lani pa le osem.

Letos se bo mogoče vključiti v računalniške, glasbene in likovne delavnice, na predavanja, razstave, omizja, tekmovanja in izlete, gledališke in glasbene predstave, oglede kmetij, družinske pohode, nacionalne energetske poti po vsej Sloveniji, pa tudi pokušine, klepete v tujih jezikih, brezplačna testiranja znanj in druge dogodke, vključno s spletom telefonom.

Na sporedu TVU bo 13 skupnih akcij oziroma tem: učenje je življenje - naj krepi in radosti!, do beremo skupaj - za znanje in zabavo, samooskrba in gastronomija, starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje, digitalna preobrazba družbe, kulturna dediščina - spoznajmo, varujmo in ohranimo, trajnostni razvoj - lokalno in globalno, vključenost, izzivi večkulturnosti in dejavno državljanstvo, voda za vse - globalni pomen vode.

Skupne teme gostujočih mrež oziroma projektov pa bodo dan za kakovost, dnevi svetovanja za znanje ter poznaj spretnosti - zaglej nove priložnosti. Projekt TVU podpira vlada, izpeljavo omogočata ministrstvi za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter izobraževanje, znanost in šport, prireditelji pa vlagajo tudi lastne vire.

TVU je kot eden vodilnih med približno 40 podobnimi pobudami sestavni del mednarodnega gibanja festivalov učenja. Zaradi dolgoletne uspešnosti je letos uvrščen med spremljevalne dogodke slovenskega predsedovanja Svetu EU in bo ob različnih priložnostih izpostavljen kot primer odlične prakse, so še povedali ob predstavitvi.