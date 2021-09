»Najprej sta bili le dve skladbi. Nato smo si rekli, da bi jih mogoče lahko posneli še nekaj,« je na tiskovni konferenci, ki so jo v glasbenem svetu težko pričakovali, povedal Benny Andersson, ki je skupaj z Björnom Ulvaeusom ustvaril vse hite ABBE od pesmi Waterloo dalje, ki jih je leta 1974 lansirala med globalne glasbene mega zvezdnike. Prva nova pesem, ki so jo v četrtek predvajali na spletu ima naslov I Still Have Faith In You, je balada, ki po njihovih besedah ponazarja vez med štirimi člani ABBE in v takem nostalgičnem tonu je narejen tudi video pesmi, ki je v v dveh dneh imel več kot 4 milijone ogledov, komentarji njihovih oboževalcev pa so ganljivi v smislu, nisem si mislila, da bodo še kdaj skupaj zapeli.

Prva pesem z novega albuma ima naslov I Still Have Faith in You

Poleg Anderssona in Ulvaeusa sta članici kvarteta še Agnetha Faltskog in Anni-Frid Lyngstad in nekaj časa so bili zasedba dveh zakonskih parov. Prav zasebne ločitve so v botrovale razpadu skupine v začetku osemdesetih let. Razpad je bil tako hud, da so dolga leta zavračali tudi vsakršno skupno nastopanje v javnosti. Agnetha je še leta 2013 v intervjuju za BBC zatrjevala, da sploh ne pogreša glasbene slave: »Sedaj smo starejši in imamo drugačna življenja.« Toda menda se je v studiu zgodila čarovnija, da je še preden se je zavedala začela v petju ponovno uživati.

Tako da je sedaj prav presunljivo, ko Agnetha in Anni-Frid v novi pesmi pojeta »prosil si me, naj te ne zapustim, no poglej, ponovno sem tukaj.« Da prva posneta pesem govori prav o njih je potrdil tudi Ulvaeus: »Ko je Benny zaigral melodijo, sem vedel, da je to pesem o nas.« Ob tem le zanimivost: Ulvaeus trpi za epizodami izgube dolgotrajnega spomina in je zato novinarjem v zadnjih desetletjih večkrat dejal, da se nekaterih delov zgodbe o Abbi niti ne spominja ter da nima po tistih časih prav nobene nostalgije in želje po obuditvi skupine.

Povod ni denar Za razliko od drugih ponovnih vrnitev ostarelih glasbenih ansamblov, pri Abbi ne gre za vračanje na oder zaradi denarja. Spletni portal wealthypersons.com navaja podatek, da je avgusta letos skupno neto bogastvo članov ABBE znašalo 900 milijonov dolarjev, od tega ocenjujejo, da sta najbogatejša Anni-Frid in Björn. Večino tega denarja je prisluženega s prodajo albumov – v pol stoletja so jih prodali 400 milijonov – ter s stalnim dohodkom od avtorskih pravic. Od kar je leta 1999 muzikal Mamma Mia postal globalni hit, se res ne morejo pritoževati zaradi pomanjkanja denarja, saj jim avtorske pravice prinašajo po nekaj deset milijonov na leto. Torej se zdi, da je njihova vrnitev na glasbeno sceno nastala le zaradi ponovnega užitka v skupnem glasbenem ustvarjanju. Oziroma kot je na konferenci dejal Benny: »Imamo svobodo, da lahko delamo kar želimo in zato pač lahko še naprej pišem dobro glasbo.«