Teksaški zakon onemogoča umetno prekinitev nosečnosti po zaznavi srčnega utripa zarodka, kar je ponavadi okrog šestega tedna nosečnosti. Zakon ne uvaja državne represije, ampak omogoča državljanom, da tožijo vse, ki ženskam pomagajo pri splavu. Gre za največji poseg v pravico do umetne prekinitve nosečnosti v ZDA po odločitvi vrhovnega sodišča ZDA v primeru Roe proti Wade leta 1973, ki je to pravico Američankam zagotovilo na vsem ozemlju ZDA.

Biden je zagotovil, da bo njegova vlada sprožila celovit odgovor na teksaški zakon in preučila, kakšne ukrepe lahko sprejme, da zagotovi, da bodo imele ženske v Teksasu dostop do varne in zakonite prekinitve nosečnosti v skladu z odločitvijo Roe proti Wade.