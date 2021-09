Iskanje pogrešanih in reševanje se je v četrtek nadaljevalo in žrtev bi lahko bilo še več, potem ko je območje v noči na četrtek presenetilo neurje s hudimi nalivi in vetrovi, zaradi česar so v mestu New York prvič v zgodovini razglasili nevarnost hudournikov. Ti so potem res zalivali kleti, območje podzemne železnice in ceste vseh petih občin.

Največ smrtnih žrtev je bilo v Queensu, sicer pa je v mestu 11 ljudi umrlo v kletnih stanovanjih, kamor so ponoči nenadoma vdrli hudourniki, ljudje pa se zaradi močnega pritiska vode na vrata in okna niso uspeli rešiti na varno. Ena oseba je umrla v poplavljenem avtomobilu.

»Nismo vedeli, da se bo sinoči odprlo nebo in prineslo Niagarske slapove na ulice mesta New York,« je v četrtek povedala guvernerka države Kathy Hochul.

»Sinoči smo doživeli grozljivo neurje, kakršnega še nismo nikoli videli. Na žalost so nekateri Newyorčani plačali grozljivo in tragično ceno,« pa je dejal župan Bill de Blasio, ko je uvodoma poročal o devetih smrtnih žrtvah, nakar so gasilci v Queensu odkrili še tri.

V noči na četrtek je na dele New Jerseyja, New Yorka, Pensilvanije, Massachusettsa in Rhode Islanda padlo 23 centimetrov dežja. Predsednik ZDA Joe Biden, ki je obljubil pomoč zvezne vlade, je v četrtek dejal, da je New York v eni noči videl več dežja kot običajno v celem septembru.

O najmanj petih smrtnih žrtvah so poročali iz Pensilvanije, o po eni smrtni žrtvi pa iz Marylanda in Connecticuta.

Severovzhod ZDA je navajen prihodov ostankov orkanov z juga ZDA, vendar doslej tako silovitega udarca še ni doživel.

Ostanek orkana Ide se je združil z običajno nevihtno fronto, strokovnjaki pa menijo, da so svoje prispevale podnebne spremembe, saj ima toplejši zrak več dežja. Mesta so bila huje prizadeta, ker beton in asfalt preprečujeta vpijanje vode v zemljo.