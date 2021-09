Zakaj smo tako slabo precepljeni

Minister za zdravje Janez Poklukar pravi, da cilj v državi ostaja 70-odstotna precepljenost do začetka oktobra. To je utopija. Pri nas je trenutno precepljenih 43,7 odstotka prebivalcev, le sedem držav članic EU je v slabšem položaju pred napovedanim četrtim valom. Strokovnjake z različnih področij smo vprašali, kako to, da se je Slovenija znašla na repu Evrope.