Nadure avtocestne policije

Da so slovenske avtoceste nabito polne in da ob začetku, koncu in na višku turistične sezone, pa ob koncih tedna, pa ob vseh koncih delavnika in še začetkih vse stoji, ni nikakršna novica. Tudi to, da imamo že nekaj časa bogato opremljeno in usposobljeno avtocestno policijo, ni novica. Se pa menda vsi policijski sindikati ubadajo z neverjetnim problemom nadur avtocestnih policistov, ki se naberejo zaradi stanja v kolonah na – avtocestah. Avtocestni policisti menda na radijska opozorila o gneči in navodilu, naj vozniki zapustijo avtocesto in uporabijo vzporedne regionalne ceste, ne smejo reagirati. Ker regionalne pač niso njihov rajon…