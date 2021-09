V Združenih državah se sprašujejo, ali so od vrhovnega sodišča dobili jasen namig, da bo v svoji zdajšnji večinsko konservativni sestavi razveljavilo skoraj pol stoletja staro ustavno pravico do umetne prekinitve nosečnosti. Podlaga za tako razmišljanje je odločitev večine vrhovnih sodnikov, da ne ustavijo izvajanja novega, najbolj omejevalnega zakona o splavu, ki je v sredo začel veljati v Teksasu.

V drugi najštevilčnejši zvezni državi v ZDA je po novem prepovedan splav po šestem tednu nosečnosti. To po navedbah organizacij, ki zagovarjajo pravico do umetne prekinitve nosečnosti, pomeni njeno skoraj popolno prepoved, saj da v Teksasu od 85 do 90 odstotkov splavov opravijo kasneje kot v šestem tednu, ko mnoge ženske še niti ne vedo, da so noseče.

Trumpova imenovanja veselijo konservativce Predstavniki klinik, ki opravljajo splave, so vložili zahtevo, da se izvajanje zakona začasno zadrži, dokler se ne ugotovi, ali je ustaven. Devetčlansko vrhovno sodišče je to zavrnilo s petimi glasovi proti štirim. V nepodpisani obrazložitvi večine je ta navedla, da predlagatelji niso predstavili zadostnih dokazov, ki bi upravičevali takšno začasno zadržanje, dodali pa, da na podlagi te odločitve ne gre sklepati o ustavnosti zakona, ki da ga je mogoče izpodbijati tudi na teksaških sodiščih. Večinsko mnenje so podprli tudi vsi trije vrhovni sodniki, ki jih je imenoval prejšnji predsednik Donald Trump. Temu njegovi zagovorniki pripisujejo zasluge, da je sodišče s tem za lep čas obrnil v bolj konservativno smer. Štirje vrhovni sodniki, tudi predsedujoči John Roberts, se s tem niso strinjali. Sonia Sotomayor je zapisala, da gre za »očitno neustaven zakon« in da je večina sodnikov »porinila glavo v pesek«. Vrhovno sodišče bo predvidoma junija prihodnje leto na podlagi zakona v Misisipiju sicer odločilo o ustavnosti vseh zakonov zveznih držav, ki prepovedujejo splav po šestem mesecu nosečnosti, ko je zarodek sposoben preživeti zunaj maternice. S tem bo posredno odločalo o znameniti sodbi Roe proti Wadu iz leta 1973, ki je priznala ustavno pravico do splava. Zdajšnja odločitev o zakonu iz Teksasa daje upanje zagovornikom prepovedi splava in poraja bojazen pri njenih nasprotnikih. Večina Američanov popolni prepovedi sicer nasprotuje.