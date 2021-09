Slovensko mladinsko gledališče: Ostrenje misli in pogledov na sodobnost

V Slovenskem mladinskem gledališču so novo sezono označili kar za “izredno”, predvsem zato, ker so projekti, ki bodo na ogled, nastajali v izrednih razmerah – delovnih, družbenih, a tudi političnih. Sicer pa bo ponudila pet premier in pester program Nove pošte.