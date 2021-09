Novi so prepovedali biti levičar, Gazibarova dela na dveh vrtovih, Slakonja spoznal lucidne sanje

Učenci so sedli v šolske klopi, vrtovi se šibijo od raznih dobrot, zato je povsem logično, da so se tudi naše zvezdniške duše zadnje dni ukvarjale predvsem s spomini na šolske dni, z vrtnarjenjem in seveda tudi s stvarmi, povezanimi s prehranjevanjem, vrhunsko kulinariko in tehnikami, kako premagati novodobne demone.