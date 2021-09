O njeni krivdi bo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odločil posebni sodni senat, ki je sestavljen iz 26 sodnikov in se sestane samo v primeru sojenja nekdanjim ali sedanjim članom vlade.

Profesor prava Frederik Waage je izpostavil, da gre za šele tretji takšen primer v več kot stoletju, zato ima zgodovinski pomen.

Tožilstvo očita 48-letni Stojbergovi, da je, ne da bi posamezno preučila primere, odredila ločitev 23 parov, kjer je bila ženska mlajša od 18 let, čeprav je bila starostna razlika med partnerjema večinoma majhna in so nekateri imeli otroke.

Ministrici tudi očitajo, da je "lagala ali zavajala" parlamentarne odbore, ko jim je poročala o tej odločitvi.

Zagovor obtožene je predviden 13. septembra. Ministrica danes na sodišču, ko so prebrali obtožnico, ni spregovorila, novinarjem pa je ob izhodu iz sodne dvorane povedala, da so obtožbe neutemeljene.